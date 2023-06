RIP: 19-Year-Old Valorant Pro Karel “Twisten” Ašbrener Passes Away

Karel “Twisten” Ašbrener, a talented Valorant professional, has passed away at the age of 19. Rest in peace.

