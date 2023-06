Rewritten: Remembering The Iron Sheik (1942-2021)

Rewritten:

Here is an image in memory of The Iron Sheik (1942), which can be found at https://i.ytimg.com/vi/NxS_iqDzZps/maxresdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCIAKENAF8quKqQMa8AEB-AH-CYAC0AWKAgwIABABGDUgTih_MA8=&rs=AOn4CLDIJYdWuLJrIJRsWgvydc2rl2PoJQ.

Share this: Twitter

Facebook