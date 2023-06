Que visiter, que faire à Glasgow : top 10 des activités: Top 10 des choses à voir et à faire à Édimbourg

Top 10 des activités à faire et des sites à voir à Édimbourg

La ville d’Édimbourg est une fusion parfaite entre histoire, culture et nature, une ville élégante et pleine de charme que l’on savoure comme un whisky local de caractère. La capitale vibrante et enchantée de l’Écosse est considérée comme l’une des plus belles villes du Royaume-Uni, construite sur une série de collines volcaniques qui lui valent le surnom d’Athènes du Nord. Elle est divisée en deux par Princes Street, frontière entre la Old Town au sud et la New Town au nord, toutes deux classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La vieille ville conserve sa structure médiévale et s’articule autour de Royal Mile, la rue principale, tandis que la nouvelle ville est un admirable exemple d’architecture et d’urbanisme géorgiens. Pour découvrir cette ville fascinante, voici les activités les plus emblématiques à ne pas manquer.

Visiter le château d’Édimbourg est l’une des activités les plus emblématiques à ne pas manquer. Ce monument emblématique de la ville est perché au sommet d’une colline volcanique dans le quartier d’Old Town. On découvre ses intérieurs pour notamment admirer les Honours of Scotland, les plus anciens joyaux de la couronne du Royaume-Uni, et on profite d’une vue imprenable sur la capitale depuis ses remparts crénelés, datant de 850 avant J.-C.

À quelques pas de là, on visite l’insolite Camera Obscura and World of Illusions, la plus ancienne attraction d’Édimbourg. Dans un bâtiment de cinq étages datant du XVIIe siècle, on se laisse surprendre par les effets d’optiques amusants d’une centaine d’expériences interactives parmi lesquelles un labyrinthe de miroirs ou un périscope recréant la ville en miniature.

Le Palais de Holyrood est la résidence écossaise officielle du roi d’Angleterre et de la famille royale. On explore les appartements historiques ainsi que la salle du trône, on se promène dans les ruines de l’abbaye, datant du XIIe siècle, et on prend plaisir à flâner dans les sublimes jardins royaux.

On grimpe vers le sommet d’Arthur’s Seat pour profiter d’un panorama saisissant sur Édimbourg et les Lothians. Cet ancien volcan de 251m d’altitude est parsemé de plusieurs sentiers de randonnée permettant de découvrir la chapelle médiévale de St Anthony, les falaises de Salisbury Crags et le Duddingston Loch, peuplé de canards et de cygnes.

Le long de l’élégante Chambers Street, on prend le temps de visiter le National Museum of Scotland, l’un des nouveaux symboles de la ville avec ses six étages consacrés à l’histoire de l’Écosse, de ses origines au XXe siècle.

Non loin de là, sur le Royal Mile encore, se dresse la cathédrale Saint Gilles, le plus ancien bâtiment religieux d’Édimbourg. On admire son architecture gothique et on visite ses intérieurs pour découvrir de magnifiques vitraux colorés du XIXe siècle ainsi que la chapelle du Chardon, siège de l’ordre chevaleresque suprême d’Écosse.

Niché au cœur d’Old Town et dominé par le château d’Édimbourg, Grassmarket est l’un des quartiers les plus animés de la ville. Autour d’une grande place pavée, on découvre un éventail de boutiques, de pubs et de restaurants où l’on s’attable dans une atmosphère conviviale.

On poursuit la découverte d’Édimbourg dans les profondeurs du sous-sol où se trouve The Real Mary King’s Close, une capsule temporelle parfaitement préservée. On voyage dans l’histoire en arpentant un dédale de rues cachées sous les pavés, où des habitants de la ville vécurent entre les XVIIe et XIXe siècles.

On quitte le centre historique pour se diriger vers le quartier de New Town où les jardins verdoyants de Princes Street surplombent la Scottish National Gallery, l’une des plus importantes galeries d’art du Royaume-Uni. À l’intérieur de cet imposant bâtiment néoclassique, on admire des chefs-d’œuvre de Raphaël, Rembrandt, Monet, Cézanne et Van Gogh, ainsi qu’une vaste collection de tableaux d’artistes écossais.

À l’ouest de Charlotte Square, on emprunte un sentier pédestre longeant la rivière Water of Leith pour admirer les moulins à eau de Dean Village. On s’immortalise sur un pittoresque petit pont enjambant le cours d’eau et on s’imprègne du charme authentique du lieu, accentué par les jolies maisons en pierre datant du XVIIe siècle.

