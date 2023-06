Pat Robertson Passes Away

Unfortunately, Pat Robertson has passed away. Here is a link to an image of him: https://i.ytimg.com/vi/oZ3kOmmlRfw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCOADEOgC8quKqQMa8AEB-AH-CYAC0AWKAgwIABABGGUgXChaMA8=&rs=AOn4CLB_0w-oai5pGC0ph9tDx18E3yTAxA

Share this: Twitter

Facebook