Iron Sheik Passes Away at the Age of 81

Unfortunately, the legendary Iron Sheik has passed away at the age of 81. Image source: https://i.ytimg.com/vi/X5m3oUfl00A/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCOADEOgC8quKqQMa8AEB-AHeA4AC6AKKAgwIABABGBMgUyh_MA8=&rs=AOn4CLDw77br8ZqhZeOdqVrbmkIrOYzX4A.

Share this: Twitter

Facebook