Investigator’s death in Bester case under police investigation

The death of the investigator in the Bester case is currently under investigation by the police. A photograph of the deceased can be seen in the link provided: https://i.ytimg.com/vi/DAarskIB2lI/maxresdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCIAKENAF8quKqQMa8AEB-AH-CYAC0AWKAgwIABABGFUgZShlMA8=&rs=AOn4CLDgxphqF7TvGZoFdNb7uxMEcsnL_Q.

Share this: Twitter

Facebook