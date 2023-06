Death of Anna Shay, Heiress of ‘Bling Empire’, at the Age of 62 as a Billionaire

Anna Shay, the heiress of ‘Bling Empire’ fame, has passed away at the age of 62. A picture of her can be seen in this link: https://i.ytimg.com/vi/lYD8D7cupD8/maxresdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCIAKENAF8quKqQMa8AEB-AHOBYACgAqKAgwIABABGHIgRyhAMA8=&rs=AOn4CLB0DYXtbjU7af9SeSzGgi5YzCZsVA.

Share this: Twitter

Facebook